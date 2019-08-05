Сестру стрелка в штате Огайо и ее друга обнаружили мертвыми

Сестра мужчины, подозреваемого в стрельбе в центре города Дейтон (штат Огайо), и ее друг обнаружены застреленными в машине. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники в правоохранительных органах телекомпания NBC на своей странице в Twitter.

Другие подробности пока не приводятся.

В результате стрельбы в Дейтоне, открытой в ночь с субботы на воскресенье, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты ликвидировать нападавшего, на котором был бронежилет. Как сообщила ранее телекомпания CBS, правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук. (ТАСС)

| 2019-08-05T09:14:56+00:00 5 августа 2019, 11:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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