Сестра Неймара резко отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»

Рафаэлла, сестра нападающего «ПСЖ» Неймара, резко отреагировала на баннеры в адрес футболиста, которые болельщики французского клуба вывесили во время матча 1-го тура Лиги 1 против «Нима» (3:0), сообщает sports.ru.

На трибунах во время матча 1-го тура с «Нимом» появились баннеры следующего содержания: «Неймар, проваливай»

«Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения!

И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки», – написала Рафаэлла.

Позднее твит был удален из ее аккаунта, однако он успел спровоцировать множество негативных ответов, в первую очередь, от болельщиков «ПСЖ».

| 2019-08-12T19:15:19+00:00 12 августа 2019, 21:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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