Сестра Неймара резко отреагировала на баннеры фанатов «ПСЖ»

Рафаэлла, сестра нападающего «ПСЖ» Неймара, резко отреагировала на баннеры в адрес футболиста, которые болельщики французского клуба вывесили во время матча 1-го тура Лиги 1 против «Нима» (3:0), сообщает sports.ru.

На трибунах во время матча 1-го тура с «Нимом» появились баннеры следующего содержания: «Неймар, проваливай»

«Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения!

И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки», – написала Рафаэлла.

Позднее твит был удален из ее аккаунта, однако он успел спровоцировать множество негативных ответов, в первую очередь, от болельщиков «ПСЖ».