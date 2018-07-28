Сестра Кобзона опровергла сообщения о том, что артист впал в кому

Сестра народного артиста СССР и первого заместителя председателя Госдумы РФ по культуре Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о коме певца, передает РИА Новости.

«Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?» — заявила она каналу «360».

В комментарии RT она добавила, что сейчас артист «сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной (супруга) и с медсестрой.

«Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — резюмировала она.

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| 2018-07-28T17:19:28+00:00 28 июля 2018, 18:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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