Сестра Кобзона опровергла сообщения о том, что артист впал в кому

Сестра народного артиста СССР и первого заместителя председателя Госдумы РФ по культуре Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о коме певца, передает РИА Новости.

«Слава Богу все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?» — заявила она каналу «360».

В комментарии RT она добавила, что сейчас артист «сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной (супруга) и с медсестрой.

«Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — резюмировала она.

29 просмотров