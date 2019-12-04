Сержа Саргсяна обвинили в крупных хищениях

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну на основании доказательств, полученных в рамках предварительного следствия, предъявлено обвинение по 1 пункту 3 части статьи 38-179 УК Армении (присвоение или растрата). Об этом сообщает пресс-служба Специального следственного комитета Армении.

Ранее стало известно, что Саргсяна вызвали в ССС, однако детали не разглашались.

Бывший президент обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Серж Саргсян не признает предъявленного ему обвинения. Об этом адвокат Саргсяна – Амрам Макинян.

«У Сержа Саргсяна есть обоснованное мнение, что в его отношении осуществляется политическое преследование. Для Саргсяна было предсказуемо, что против него будут предприняты попытки политического преследования. Серж Саргсян обеспокоен уголовными процессами в целом», — сказал Макинян. (Спутник-Армения)

| 2019-12-04T23:03:56+00:00 5 декабря 2019, 01:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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