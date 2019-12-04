Сержа Саргсяна обвинили в крупных хищениях

Ранее стало известно, что Саргсяна вызвали в ССС, однако детали не разглашались.

Бывший президент обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.