Сержа Саргсяна обвинили в крупных хищениях

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну на основании доказательств, полученных в рамках предварительного следствия, предъявлено обвинение по 1 пункту 3 части статьи 38-179 УК Армении (присвоение или растрата). Об этом сообщает пресс-служба Специального следственного комитета Армении.
Ранее стало известно, что Саргсяна вызвали в ССС, однако детали не разглашались.
Бывший президент обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Серж Саргсян не признает предъявленного ему обвинения. Об этом адвокат Саргсяна – Амрам Макинян.
«У Сержа Саргсяна есть обоснованное мнение, что в его отношении осуществляется политическое преследование. Для Саргсяна было предсказуемо, что против него будут предприняты попытки политического преследования. Серж Саргсян обеспокоен уголовными процессами в целом», — сказал Макинян. (Спутник-Армения)