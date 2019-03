Серов, Томас Андерс, Анна Нетребко: звездный бум на сцене Центра Гейдара Алиева

Концертный холл Центра Гейдара Алиева в ближайшее время порадует поклонников различных музыкальных направлений, подарив бакинцам встречу с прославленными артистами и звездами эстрады.

Так, 29 апреля в Центре Гейдара Алиева состоится сольный концерт народного артиста России Александра Серова. Звезда 80-х, этот артист покорил сердца слушателей лирическими песнями о любви, и за более чем 40 лет творческой деятельности записал множество альбомов. Его хиты до их пор пользуются огромной популярностью: «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез», «Звездопад» и др.

Александр Серов успешно гастролировал, собирая аншлаги, как в странах СНГ, так и за рубежом, выступая в Германии, Канаде, Израиле и других странах. В США певец собрал полный зал в «Атлантик Сити».

7 мая в Центре Гейдара Алиева состоится концерт легендарного певца, солиста знаменитой на весь мир группы «Modern Talking» Томаса Андерса. Артист представит в Баку свою новую сольную программу «Thomas Anders -The Gentlemen of Music», в которую, помимо новых песен, включены самые популярные хиты прошлых лет. Томас Андерс – композитор, исполнитель песен «You’re My Heart, You’re My Soul», «Cheri, Cheri Lady», «Brother Louie» и др.

В 2003 году, когда группа «Modern Talking» завершила свое существование, Томас Андерс начинает сольную карьеру. Вместе с продюсерским центром, который работал с Бритни Спирс, артист создает альбом «This time». Певец гастролирует по крупным городам США, дает совместный концерт с группой Scorpions на Красной площади в Москве. В 2016 году Томас Андерс порадовал поклонников выходом диска «Нistory», в который, помимо хитов прошлых лет, вошли две новых песни «Lunatic» и «Take the Chance», записанные в стилистике Modern Talking.

В 2017 году артист выпустил новый альбом «Рures Leben», все песни которого прозвучали на немецком языке.

11 мая в Центре Гейдара Алиева состоится концерт «С любовью к Азербайджану» с участием звезд оперного искусства Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова.

В концертной программе, состоящей из различных оперных арий, исполнителям будет аккомпанировать Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева.

Анна Нетребко — одна из выдающихся оперных певиц России XXI века. Благодаря создаваемым образам, смелому и драматическому репертуару она занимает важное место в истории оперного искусства. В 2007 году Нетребко вошла в список 100 самых влиятельных лиц мира известного американского журнала «Time».

Народная артистка России и лауреат Государственной премии Анна Нетребко удостоена многих наград в различных странах, в том числе ордена Азербайджана «Достлуг» за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в сфере музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.

Супруг Нетребко – Юсиф Эйвазов, народный артист Азербайджана. В репертуар исполнителя входят оперные партии, позволяющие продемонстрировать его драматический талант и вокальные способности. В 2010 году дебют Эйвазова в партии Каварадосси («Тоска», Пуччини) в Государственном академическом Большом театре стал началом его международной карьеры. После этого он получил приглашения в Ла Скала, Метрополитен-опера, Венскую, Парижскую оперы и другие известные театры. Его имя включено в книгу «Лучшие теноры мира».

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов выступал в составе легендарной команды КВН «Парни из Баку».

С 2008 года — солист Государственного академического Большого театра в Москве. Выступает в больших оперных и концертных салонах мира. В 2017 году вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым принял участие в концертном туре Half Way Around The World.