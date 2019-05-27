Серов: Будем рады поддержке со стороны Азербайджана

За несколько дней до старта финальных мероприятий в Мадриде Глобальный руководитель Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Владимир Серов рассказал # о том, как юные футболисты из разных стран, в том числе и из Азербайджана, учатся работать вместе и продвигать общечеловеческие ценности:

— В чем состоит цель программы «Футбол для дружбы»? Для чего вы уже на протяжении семи лет собираете на своих мероприятиях детей со всего мира?

— «Футбол для дружбы» — глобальная программа, которая ставит своей целью вовлечение юного поколения в продвижение важнейших человеческих ценностей – дружбы, равенства, традиций и мира. Футбол — не просто зрелищная игра, а интернациональный язык, позволяющий говорить об этих ценностях. В рамках наших мероприятий дети из разных стран учатся взаимодействовать друг с другом как единая команда и находить общий язык, невзирая на любые культурные различия.

Мы стремимся не только объединить детей со всего мира, но и помочь каждому мальчику и каждой девочке в достижении их личных целей.

Каждый год в рамках «Футбола для дружбы» сотни детей и подростков получают возможность развивать свои таланты. Для них проводят мастер-классы известные спортсмены, профессиональные журналисты, представители международных организаций и эксперты в других областях.

Возвращаясь в родные страны, участники «Футбола для дружбы» становятся лидерами среди своих сверстников, вдохновляя их становиться такими же целеустремленными и объясняя им значимость ключевых ценностей программы.

— Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, это — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Как этот посыл находит отражение в мероприятиях и сердцах юных участников?

— Участвуя в программе «Футбол для дружбы», дети приобретают друзей по всему миру. Они очень много взаимодействуют друг с другом, вместе проходят обучение по спортивной и гуманитарной программам в Школе «Девяти ценностей», создают разные групповые проекты.

На наших площадках встречаются участники из стран, между которыми существуют серьезные дипломатические разногласия. И они свободно общаются друг с другом, несмотря на конфликты.

Одно из ключевых событий каждого сезона программы — Чемпионат мира по «Футболу для дружбы». Юные футболисты выступают на соревновании в смешанных сборных, каждая из которых объединяет мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей. Такой принцип формирования команд позволяет научить детей забывать о различиях и относиться с уважением ко всем людям, как бы они ни выглядели и на каком бы языке ни говорили.

Юные участники программы, возвращаясь домой, становятся настоящими послами «Футбола для дружбы» в своих странах. Многие из них создают собственные проекты, посвященные «Девяти ценностям» программы.

Например, юная журналистка из Индии Ананья Камбодж по итогам участия в пятом сезоне «Футбола для дружбы» написала книгу «Мое путешествие из Мохали в Санкт-Петербург». Создавая книгу, она стремилась поделиться с ровесниками уникальным опытом, который получила благодаря программе и рассказать им о «Девяти ценностях».

Сейчас Ананья является Юным послом доброй воли БРИКС.

— Наверняка Ананья Камбодж — не единственная, кому «Футбол для дружбы» помог реализовать свой потенциал. Расскажите какую-нибудь историю о ребенке, чью жизнь изменил проект…

— Была потрясающая история с юной участницей из Франции. Во время подготовки к пятому сезону в оргкомитет «Футбола для дружбы» обратился благотворительный фонд «Футболка дарит жизнь», оказывающий помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.

Одна их подопечная очень хотела принять участие в программе.

В анкете девочки говорилось, что она увлекается фотографией, и мы предложили ей стать официальным фотографом «Футбола для дружбы» на мероприятиях в Берлине. Девочка прошла экспресс-курс репортажной съемки, который мы для нее организовали, и сделала для нас много замечательных фотографий.

Муниципалитет Парижа заинтересовался этой историей и предложил организовать выставку ее работ. По итогам этой работы ведущее французское молодежное издание предложило ей позицию внештатного фотокорреспондента с постоянным окладом.

В то время ей было 14 лет.

— Мероприятия в рамках программы уже давно начались, в частности, вручена основная награда программы — Кубок «Девяти ценностей», которая досталась в этом году футбольной сборной Бразилии. Прокомментируйте итоги голосования…

— Кубок «Девяти ценностей» ежегодно вручается команде, которую юные участники «Футбола для дружбы» считают наиболее социально ответственной. В этот раз в голосовании принимали участие дети из 211 стран и регионов мира, так что голосование было действительно массовым.

Скорей всего, юные участники «Футбола для дружбы» сделали такой выбор потому, что многие игроки бразильской сборной вовлечены в благотворительную деятельность.

Один только нападающий сборной Неймар, создавший собственный фонд, открыл для тысяч детей из неблагополучных семей дорогу в спорт и обеспечил им доступ к медицинской помощи, а также возможность получать достойное образование.

— Чем седьмой сезон программы «Футбол для дружбы» отличается от предыдущих? Какие новшества вы внесли в программу?

— За прошедшие годы мы увидели огромный отклик не только со стороны детей, но и от взрослых, представителей спортивного сообщества. Именно поэтому в этом году в рамках финальных мероприятий программы впервые пройдет Международный форум «Футбол для дружбы», который станет глобальной дискуссионной площадкой для обмена опытом в сфере развития детского и юношеского спорта.

В нем примут участие звезды мирового футбола, тренеры, детские врачи и спортивные журналисты из разных стран мира.

Кроме того, в этом году, в сотрудничестве с представителями академий, клубов и футбольных федераций, мы создали насыщенную образовательную программу для детских футбольных тренеров. Эти люди отвечают за развитие детского и юношеского футбола, и мы считаем чрезвычайно важным оказывать им помощь и делиться наработанными за годы методиками.

В рамках «Футбола для дружбы» мы стремимся способствовать укреплению спортивного сообщества на глобальном уровне. И запуск масштабной работы с тренерами — значимый шаг в этом направлении.

— По какому принципу выбирается локация для проведения финальных мероприятий «Футбола для дружбы»? Почему в этом году был выбран Мадрид?

— Финальные мероприятия каждого сезона программы «Футбол для дружбы» приурочены к какому-либо глобальному спортивному событию. ПАО «Газпром» является партнером и официальным спонсором международных футбольных ассоциаций FIFA и UEFA, поэтому наши юные участники всегда получают возможность посетить матчи международных соревнований по футболу.

Именно по этому принципу мы выбираем место для проведения мероприятий, ежегодно им становится город, который принимает у себя значимые турниры.

В 2018 году участники «Футбола для дружбы» побывали на открывающем матче Чемпионата мира в Москве, в 2017 году они, находясь в Санкт-Петербурге, посетили финальный матч Кубка Конфедераций.

В этом году Мадрид стал местом проведения финальных мероприятий «Футбола для дружбы», поскольку в городе состоится финальный матч «Лиги Чемпионов».

Наши участники отправятся на трибуны 1 июня. В этот же день будет проведен финальный матч Чемпионата мира по «Футболу для дружбы».

— Учитывая, что Баку имеет большой и успешный опыт в проведении крупных международных спортивных мероприятий, возможно ли проведение одного из последующих финалов в Азербайджане?

— Ежегодно мы получаем множество заявок от футбольных федераций разных стран на проведение международных мероприятий в рамках сезона «Футбола для дружбы».

Мы заинтересованы в увеличении количества этих стран, и будем рады поддержке со стороны Азербайджана.

При выборе города для проведения мероприятий, организационный комитет «Футбола для дружбы» принимает решение, отталкиваясь от множества параметров.

Очень важным фактором является готовность потенциальной принимающей страны оказывать поддержку программе, ведь подготовка и проведение столь глобальных событий возможны только при тесном взаимодействии с местными властями по вопросам доступности инфраструктуры, логистики, безопасности.

Мы всегда открыты новым предложениям и заинтересованы в том, чтобы все больше и больше стран включались в программу.