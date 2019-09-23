Сериал «Чернобыль» завоевал Emmy

«Чернобыль» завоевал Emmy в категории «лучший мини-сериал», 71-я церемония вручения награды телеакадемии США транслировалась на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.
В категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».
«Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи», — сказал, получая награду, создатель сериала Крэйг Мэйзин.
Лучшим актером в мини-сериале стал Джарель Джером за «Когда они нас увидят», а лучшей актрисой телеакадемики назвали Мишель Уильямс за «Фосси/Вердон».
«Чернобыль» – пятисерийный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий, он вышел на телеканале HBO.