Сериал «Чернобыль» завоевал Emmy

«Чернобыль» завоевал Emmy в категории «лучший мини-сериал», 71-я церемония вручения награды телеакадемии США транслировалась на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.

В категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

«Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи», — сказал, получая награду, создатель сериала Крэйг Мэйзин.

Он также завоевал Emmy за сценарий к «Чернобылю», а премией Emmy за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.

Лучшим актером в мини-сериале стал Джарель Джером за «Когда они нас увидят», а лучшей актрисой телеакадемики назвали Мишель Уильямс за «Фосси/Вердон».