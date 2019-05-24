Сергей Скрипаль позвонил своей племяннице

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.

По ее словам, впервые Скрипаль позвонил с одноразового телефона 4 апреля, через несколько дней после инцидента в Ярославле, когда женщину и ее мужа избил председатель ТСЖ.

Для меня этот звонок был ценен и важен, потому что я поняла, что до Сергея Викторовича доносят информацию и что он переживает за то, что случилось и за то, что происходит в семье», — цитирует Викторию Скрипаль телеканал «Звезда».

Напомним, что 4 марта 2018 года в Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.