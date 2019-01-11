Сергей Лавров встретился с послами стран СНГ в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, были намечены ключевые задачи на ближайший год с акцентом на укрепление внешнеполитической координации, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«11 января в Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которая прошла в формате рабочего завтрака», — сообщили в МИД РФ.

Стороны подвели итоги проделанной в 2018 году работы по углублению многостороннего взаимодействия в формате Содружества.

«Намечены приоритеты и ключевые задачи в СНГ на ближайший год под председательством Туркменистана с акцентом на укрепление внешнеполитической координации», — отметили в министерстве.

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