Сергей Лавров вспомнил, за что ему было стыдно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия». В беседе с журналистом речь зашла о МГИМО, истории России, а также о моментах, за которые ему было стыдно. Министр объяснил, что такие ситуации возникают в жизни каждого человека, кто обладает такими качествами, как честность и порядочность.

Сергей Лавров признался, что помнит несколько таких историй.

— Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации, — сказал министр.

Раскрывать подробности ситуаций и кто в этих историях участвовал, глава МИД не стал.

В этом году Сергей Лавров признался также в том, что в МГИМО его уговорила поступить мама. Ранее сайт kp.ru писал, министр иностранных дел России принял участие в ГА ООН выразил протест США в связи с тем, что часть делегации от Москвы не получила визы (kp.ru)