«Серьезной угрозы инвестициям SOCAR в Турции нет»

Накануне авторитетное международное рейтинговое агентство Moody`s заявило о том, что удешевление турецкой лиры приведет к удлинению срока окупаемости инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в Турции. О том, как сложится судьба капиталовложений SOCAR в беседе с # рассказал доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов:

— Безусловно, удешевление лиры и волатильность на финансовом и фондовом рынках соседней страны несет определенные риски для азербайджанских инвестиций, и в первую очередь речь идет о компании SOCAR, являющейся крупнейшим инвестором в Турции. Однако важно помнить, что турецкие инвестиции Госнефтекомпании имеют стратегический характер — это прямые долгосрочные капиталовложения в реальный сектор экономики. В данном случае может идти речь о сроках окупаемости, однако в целом SOCAR позиционируется как стратегический инвестор, инвестиции вложены в достаточно емкий и объемный рынок, а потому нет серьезных рисков того, что эти вложения будут не окупаемы. Как уже говорилось, проблемы ограничены возможным удлинением сроков окупаемости инвестиций.

— Риски разрастания торговых войн и продолжение антитурецкой риторики в США продолжают беспокоить инвесторов по всему миру. Какие возможности открывают рынки в пользу окупаемости капиталовложений SOCAR в стране, которую уже называют очагом нового экономического кризиса?

— Большим позитивным обстоятельством является то, что инвестиции направлены в те сферы, которые обеспечивают не только внутренний рынок соседней страны, но также внешний, достаточно перспективный объемный и платежеспособный рынок Евросоюза. С этой точки зрения, очень многое будет зависеть от менеджмента тех компаний, в которые инвестирует SOCAR. Словом, если менеджмент будет четко реагировать на экономическую ситуацию, вполне возможно, что срок окупаемости инвестиций будет на оптимальном и близком к оптимальному уровню.

Есть еще один момент. Адекватный и грамотный менеджмент отличается своевременной реакцией на складывающиеся обстоятельства. Скажем, в случае волатильности и ослабления валюты больше внимания уделяется внешним рынкам. Соответственно, если внутренний рынок платежеспособен, национальная валюта укрепляется, то больше ресурсов направляется на внутренний рынок. С этой точки зрения, во многом доходность капиталовложений зависит от маркетинговой политики именно тех компаний, в которые инвестировал SOCAR — НПЗ STAR и Petkim.

— Какие, на Ваш взгляд, имеются выходы для повышения доходности капиталовложений Госнефтекомпании в соседней стране?

— Конечно же, инвестиции должны быть диверсифицированы и в будущем нужно это иметь ввиду. Для снижения рисков и повышения доходности важно пересмотреть структуру инвестиций с приоритетом в сторону альтернативной энергетики, новых высоких и нанотехнологий, способствующих развитию перспективных предприятий в доходных отраслях экономики. С другой стороны, речь идет о крупнейшей системообразующей государственной компании, приоритеты которой связаны с приоритетами государства, а деятельность пересекается в плоскости макроэкономической политики.

Диверсификация географии и структуры инвестиционных потоков Госнефтекомпании в будущем неизбежна и необходима для более эффективной инвестиционной политики. Желательна географическая диверсификация – она обретает большое значение, принимая во внимание финансовые проблемы в Турции, выраженный дефицит платежного и внешнеторгового баланса этой страны. В условиях финансовой волатильности и экономической войны турецкая экономика достаточно уязвима, соответственно, вложения также получают определенный уровень волатильности.

— Можно ли вернуть инвестиции SOCAR в Турции?

— Вернуть деньги невозможно, поскольку это стратегические инвестиции. Во-первых, существуют двусторонние договоренности, где гарантом выступают обе страны. Кроме того, я не думаю, что эти инвестиции не будут окупаться — в конечном счете, они дадут экономический эффект. Как уже говорилось, желательно расширять и менять инвестиционную деятельность по структуре, расширять географию вложений. При этом в первую очередь экономически целесообразно инвестировать в свою страну. Внешние инвестиции хороши, однако внутренние имеют много большую эффективность.

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Хотелось бы подчеркнуть, что серьезной угрозы инвестициям SOCAR в Турции нет, поскольку это прямые инвестиции в реальный сектор, однако волатильность экономики скажется на сроках окупаемости вложений.

Напомним, что согласно опубликованному обзору Moody`s, за последние 5 лет лира подешевела на 70%, с начала 2018 года – на 40%. Волатильность обменного курса и удешевление лиры, которая потеряла около половины своей стоимости за последние 12 месяцев, создаст для SOCAR проблемы с окупаемостью инвестиций, которые делались в долларах США. Известно, что для деятельности в Турции SOCAR создала дочернюю компанию — SOCAR-Turkey Yatirim AS (STYAS), а инвестиции которой на конец 2017 года оцениваются в 12,2 млрд. манатов.

В основном эти инвестиции вложены в проект строительства НПЗ STAR, который оценивается в $6,3 млрд. Кроме того, по данным агентства, удешевление лиры может негативно отразиться на деятельности другого актива SOCAR в Турции – нефтехимического комплекса Petkim. Внешние обязательства Petkim на конец 2017 года оцениваются в $1,4 млрд. Как потребитель нафты, Petkim подвержен волатильности цен на сырую нефть. Это приведет к увеличению расходов на покупку сырья, что может привести к уменьшению прибыли холдинга, указывается в отчете.

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