Серене Уильямс запретили выступать в костюме кошки

Американская теннисистка Серена Уильямс не сможет выступать в костюме кошки на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает ESPN.

Глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли заявил, что на очередном турнире будет действовать дресс-код для спортсменок. Костюм наподобие того, что носила Уильямс на турнире «Ролан Гаррос», теперь под запретом. Чиновник отметил, что правила будут не настолько строгими, как на Уимблдоне, но будут очерчены определенные рамки.

Уильямс выступала в черном костюме кошки на последнем турнире «Ролан Гаррос». Американка дошла до 1/8 финала турнира, где должна была встретиться с россиянкой Марией Шараповой. Однако из-за травмы, полученной накануне, она была вынуждена отказаться от матча.

9 марта Уильямс вернулась в большой теннис после 13-месячного перерыва в связи с рождением ребенка. На турнире в Индиан-Уэллсе американка уступила теннисистке из Казахстана Зарине Дияс.

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