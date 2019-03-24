Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда

Активисты Сербской радикальной партии отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО в центре Белграда, передает РИА Новости.
Сербские радикалы во главе со своим неизменным лидером Воиславом Шешелем собрались в воскресенье днем в самом центре сербской столицы на пешеходной улице Князя Михаила. Шешель поджег заранее заготовленные флаги, заявив, что тем самым хочет показать, что думает о ЕС и НАТО, и что сербский народ никогда не забудет «преступные бомбардировки Сербии» силами этого альянса.
«Мы никогда этого не забудем и никогда не простим. Сербскому народу никогда не придет в голову вступать в эту организацию, и чтобы эти животные подстрекали нас к нападению на другие народы», — заявил Шешель.
Он отметил, что Сербии нечего искать и в Евросоюзе, в котором «сконцентрировались все худшие сербские враги», веками пытавшиеся разрушить эту страну. По его оценке, единственный путь Белграда должен быть направлен на восток — в сторону России и ОДКБ.