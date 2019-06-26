Сербия сохранит военный нейтралитет, заявил Вучич

Сербия сохранит свой военный нейтралитет, заявил участникам сербско-белорусско-российских тактических учений президент страны Александр Вучичç передает РИА Новости.
Совместные сербско-белорусско-российские тактические учения «Славянское братство-2019» в этом году проходят на полигонах вооруженных сил Сербии с 13 по 27 июня. В среду глава сербского государства принял делегации министерств обороны РФ и Белоруссии, которые прибыли в страну на учения.
«Президент Вучич подчеркнул, что Сербия выстоит на позиции своего военного нейтралитета и будет способна защитить свою территорию и граждан», — приводит пресс-служба главы государства его слова.
«Говоря о значении учений, как символе дружбы и хороших отношений трех государств, президент Вучич отметил, что это — один из способов укрепления связей военных структур Сербии, России и Белоруссии для ответа современным вызовам», — указала администрация сербского лидера.
| 2019-06-26T14:11:24+00:00 26 июня 2019, 17:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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