Сербия сохранит военный нейтралитет, заявил Вучич

Совместные сербско-белорусско-российские тактические учения «Славянское братство-2019» в этом году проходят на полигонах вооруженных сил Сербии с 13 по 27 июня. В среду глава сербского государства принял делегации министерств обороны РФ и Белоруссии, которые прибыли в страну на учения.