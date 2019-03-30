Сербия отказалась признать Крым российским из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич сравнил ситуации с Крымом и непризнанным Косово, которое добивается полной независимости от Белграда.

По его словам, пока Сербия не может признать Крым российским, так как это может быть негативно использовано западным странами в вопросе принадлежности Косова.

«Если бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косовом. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться», — пояснил Вучич в эфире телеканала «Россия-24».

При этом он подчеркнул, что у России нет большего друга, чем Сербия, и близость двух стран не находится под вопросом.