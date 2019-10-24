Сербия не намерена становиться ядерной державой, заявили в МИД

Сербия не намерена разрабатывать ядерное оружие, будущий центр ядерных исследований будет использоваться в мирных целях, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Ивица Дачич.
Ранее Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации «Росатом» Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). По словам министра по инновациям страны Ненада Поповича, власти Сербии и Росатом могут начать строительство крупнейшего центра ядерных исследований в мирных целях уже в следующем году.
«Речь идет о центре, в котором ядерные технологии будут применять в медицинских целях. У нас нет никаких намерений становиться ядерной державой», — заявил Дадич.
Россия и Сербия в январе 2019 года заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного атома. Ранее Попович сообщал, что ЦЯНТИ будет основан на современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях.(РИА Новости)