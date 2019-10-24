Сербия не намерена становиться ядерной державой, заявили в МИД

«Речь идет о центре, в котором ядерные технологии будут применять в медицинских целях. У нас нет никаких намерений становиться ядерной державой», — заявил Дадич.

Россия и Сербия в январе 2019 года заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного атома. Ранее Попович сообщал, что ЦЯНТИ будет основан на современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях.(РИА Новости)