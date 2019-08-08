Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене

Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) призвали в среду к свержению правительства президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади. Как сообщила газета Daily Star, отряды сепаратистов предприняли попытку переворота в южной столице Адене и атаковали в районе президентского дворца боевиков исламистской вооруженной милиции «Аль-Ислах». В результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые, передает ТАСС.

Ранее заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, обвинив президента Абд Раббу Мансура Хади в связях с исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). В руках сепаратистов находится сейчас район Хор-Максар, оттуда они угрожают президентскому дворцу «Эль-Маашик».

| 2019-08-08T04:29:53+00:00 8 августа 2019, 10:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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