Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене

Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) призвали в среду к свержению правительства президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади. Как сообщила газета Daily Star, отряды сепаратистов предприняли попытку переворота в южной столице Адене и атаковали в районе президентского дворца боевиков исламистской вооруженной милиции «Аль-Ислах». В результате вспыхнувших столкновений есть убитые и раненые, передает ТАСС.

Ранее заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, обвинив президента Абд Раббу Мансура Хади в связях с исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). В руках сепаратистов находится сейчас район Хор-Максар, оттуда они угрожают президентскому дворцу «Эль-Маашик».