Сенсационная находка: обнаружен фундамент старейшей библиотеки Германии

Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры. На территории города сохранилось много следов и памятников древнеримского периода. Этот фундамент был обнаружен в центре города недалеко от площади Ноймаркт на месте строительства нового общинного центра евангелической церкви. Археологи сравнили остатки фундамента с планами и описаниями построек в других древнеримских городах и пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке — самой старой в Германии. Как предполагают ученые, здание было построено во втором веке нашей эры. Планы нового комплекса будут переделаны — так, чтобы сохранить этот археологический памятник и создать возможности для его посещения.

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| 2018-07-26T14:23:09+00:00 26 июля 2018, 16:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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