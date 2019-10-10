Сенаторы США назвали террористов своими союзниками и обвинили Трампа в предательстве

Американские сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции из-за начатой ею военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в среду в своем Twitter сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

«Турция должна заплатить высокую цену за нападение на наших партнеров — сирийских курдов. В настоящее время завершается работа над нашим двухпартийным законопроектом о санкциях», — написал он.

По его словам, Дональд Трамп любит утверждать, что он победил ИГ. Неправильно. Наши силы в партнерстве с сирийскими курдами добились большого прогресса, но многое еще предстоит сделать. ИГ празднуют предательство со стороны Трампа», — добавил сенатор.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал начавшуюся турецкую операцию «катастрофой в действии». «Молимся за наших курдских союзников, которые были бесстыдно брошены администрацией Трампа».