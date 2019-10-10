Сенаторы предложили пакет санкций против Турции

Расхождения между президентом Дональдом Трампом и республиканцами в Конгрессе усилились, сообщает Голос Америки.

Законодатели осудили политику президента по Сирии и призвали к «разрушительным» санкциям против Турции, после того как союзник по НАТО начал военную операцию против курдских бойцов.

Республиканский сенатор Линдси Грэм и его коллега-демократ Крис Ван Холлен обнародовали концепцию ограничительных мер против Турции.

Они предлагают ввести санкции против активов высокопоставленных официальных лиц, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, наказать Турцию за покупку российских противоракетных комплексов С-400 и ужесточить визовые ограничения.

Кроме того, они предлагают вводить санкции против тех, кто осуществляет с Турцией военные сделки или поддерживает производство энергии для ее вооруженных сил. В дополнение к этому предлагается запретить американскую военную помощь Турции и поручить составить доклад о капиталах и активах Эрдогана.