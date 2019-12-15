Сенатор США заявил, что импичмент Трампа нанесет существенный урон стране

Отстранение от власти президента США Дональда Трампа в перспективе нанесет огромный вред Соединенным Штатам. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

Сенатор высказал уверенность в том, что настоящей причиной процедуры импичмента, инициированной демократами в Конгрессе, является категорическое несогласие оппозиционной партии с политикой республиканца Трампа. «Если послушать все выступления президента за время предвыборной кампании и работы его администрации, то становится ясно, что он последовательно выступает против коррупции при выделении зарубежной помощи», — отметил Пол, имея в виду актуальный вопрос приостановки Соединенными Штатами военной помощи Украине минувшим летом.

| 2019-12-15T21:51:50+00:00 15 декабря 2019, 23:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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