Сенатор США заявил, что импичмент Трампа нанесет существенный урон стране

Отстранение от власти президента США Дональда Трампа в перспективе нанесет огромный вред Соединенным Штатам. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

Сенатор высказал уверенность в том, что настоящей причиной процедуры импичмента, инициированной демократами в Конгрессе, является категорическое несогласие оппозиционной партии с политикой республиканца Трампа. «Если послушать все выступления президента за время предвыборной кампании и работы его администрации, то становится ясно, что он последовательно выступает против коррупции при выделении зарубежной помощи», — отметил Пол, имея в виду актуальный вопрос приостановки Соединенными Штатами военной помощи Украине минувшим летом.