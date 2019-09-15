Сенатор США призвал ударить по нефтяным объектам Иранам

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) считает, что властям США следует рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter, передает ТАСС.
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму», — заявил законодатель, пользующийся репутацией «ястреба».
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена».