Сенатор США Грэм предложил замену «плохой» сделке с Ираном

«Нужно заменить этот плохой договор с Ираном — Совместный всеобъемлющий план действий — на тот, что лучше, с которым бы согласились в регионе. Силы в регионе тоже должны говорить друг с другом», — заявил он в субботу на Дохийском форуме в Катаре.

«Я думаю, что хорошей альтернативой СВПД будет региональное соглашение, по которому они могут обладать ядерной энергетикой, что топливо должно завозиться из-за рубежа, чтобы ни у кого не было возможностей создать бомбу», — добавил Грэм.(РИА Новости)