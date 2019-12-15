Сенатор США Грэм предложил замену «плохой» сделке с Ираном

Глава юридического комитета сената США республиканец Линдси Грэм считает необходимым заменить «плохой договор с Ираном» на региональное соглашение.
«Нужно заменить этот плохой договор с Ираном — Совместный всеобъемлющий план действий — на тот, что лучше, с которым бы согласились в регионе. Силы в регионе тоже должны говорить друг с другом», — заявил он в субботу на Дохийском форуме в Катаре.
«Я думаю, что хорошей альтернативой СВПД будет региональное соглашение, по которому они могут обладать ядерной энергетикой, что топливо должно завозиться из-за рубежа, чтобы ни у кого не было возможностей создать бомбу», — добавил Грэм.(РИА Новости)
| 2019-12-15T10:45:27+00:00 15 декабря 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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