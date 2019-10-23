Сенатор Пол считает, что США должны начать говорить с Асадом

Выступая на слушаниях по Сирии в сенате Пол отметил, что «пока никто не будет говорить с Асадом, война будет продолжаться». «Мы должны реально смотреть на мир, а не видеть его черно-белым. Есть вещи, которые нам не нравятся в авторитарных режимах… и тем не менее мы ежедневно имеем с ними дело. Я считаю, что Асад останется, и мир недостижим, пока с ним не начнут говорить», — сообщил Пол.