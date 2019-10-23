Сенатор Пол считает, что США должны начать говорить с Асадом

Сенатор Рэнд Пол заявил, что, по его мнению, США и другие страны должны начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.
Выступая на слушаниях по Сирии в сенате Пол отметил, что «пока никто не будет говорить с Асадом, война будет продолжаться». «Мы должны реально смотреть на мир, а не видеть его черно-белым. Есть вещи, которые нам не нравятся в авторитарных режимах… и тем не менее мы ежедневно имеем с ними дело. Я считаю, что Асад останется, и мир недостижим, пока с ним не начнут говорить», — сообщил Пол.
В свою очередь спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил, что позиция США по-прежнему заключается в том, что страна не ведет диалог с Асадом, однако лидер Сирии «является частью переговоров под эгидой ООН».
«Мой единственный совет — оставайтесь открытыми к различным возможностям с тем, что касается Асада и переговоров (с ним)», — подчеркнул сенатор Пол.