Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ. По данным РЕН ТВ, сенатор схватил руку корреспондента телеканала Евгении Могилевской и начал ее выкручивать.

Отмечается, что журналисты подошли к Мархаеву на встрече с избирателями. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент РЕН ТВ — вывих руки. Съемочная группа уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По словам журналистов, нападение связано с выпущенным ранее расследованием о «незакрываемом» подпольном казино в Улан-Удэ.

Ранее в августе в населенном пункте Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала «112 Украина» и избили журналиста Олега Решетняка. (iz.ru)

| 2019-08-31T23:28:30+00:00 31 августа 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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