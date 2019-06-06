Сенатор Блэк: война в Сирии быстро закончится в случае вывода войск США

Война в Сирии закончится очень быстро, если США выведут свои войска, заявил РИА Новости сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.
«Если бы мы (США) ушли, я думаю, война бы очень быстро закончилась, и Сирия была бы воссоединена и стабилизирована, и люди (сирийцы — Прим. ред.) смогли бы по-настоящему начать восстановление», — сообщил Блэк.
Сенатор добавил, что Сирия могла закончить войну, если бы США и союзники не вмешались и не построили базы на северо-востоке Сирии и в Эт-Танфе на юге страны.
Блэк также подверг критике предлагаемые переговоры о пересмотре сирийской конституции, подчеркнув, что она гарантирует свободу вероисповедания, права женщин и верховенство закона.
Блэк также высоко оценил роль министра иностранных дел России Сергея Лаврова в переговорах по Сирии, назвав его «искушенным человеком».