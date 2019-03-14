Сенат США выступил против президента

Американский Сенат нанес хлесткий удар по внешней политике Дональда Трампа и его альянсу с Эр-Риядом, проголосовав за прекращение поддержки военных усилий в Йемене, которые возглавляет Саудовская Аравия, сообщает Голос Америки.

Законодатели от обеих партий в подконтрольной республиканцам палате одобрили историческое ограничение полномочий президента по ведению войны, потребовав от Трампа в течение 30 дней «прекратить участие вооруженных сил США во враждебных действиях, которые происходят в Йеменской Республике или отражаются на ней».

Инициатива была поддержана 54 голосами «за» при 46 «против», причем 7 республиканцев проигнорировали позицию президента и присоединились к демократам.

Документ будет направлен в подконтрольную демократам Палату представителей, которая ранее одобрила аналогичную инициативу, но она застопорилась в Конгрессе.

Считается вероятным, что Палата представителей снова одобрит инициативу по выходу из Йемена.

Белый дом пригрозил наложить вето, назвав этот законопроект «ущербным» и заявив, что он нанесет ущерб двусторонним отношениям в регионе и негативно скажется на возможностях Вашингтона по борьбе с экстремизмом.