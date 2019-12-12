Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России

 Сенат США в четверг утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в РФ. Заседание верхней палаты транслирует телеканал C-Span.
За него проголосовало больше половины сенаторов.
После утверждения сенатом указ о назначении должен подписать президент США Дональд Трамп.
| 2019-12-12T22:08:33+00:00 12 декабря 2019, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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