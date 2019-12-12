Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России

Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который ранее завершил свою миссию в Москве. Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор являлся «вторым лицом» в американской дипломатии. Он также является сопредседателем с американской стороны диалога по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.(РИА Новости)