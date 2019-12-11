Сенат США принял инициативу о проверке России на спонсирование терроризма

Законопроект о возможном признании России спонсором терроризма одобрен комитетом сената конгресса США по иностранным делам, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественность и прессой председателя комитета Сюзанну Рэсс.

Отмечается, что инициатива обязывает госсекретаря США рассмотреть вопрос о признании России спонсором терроризма, а вооруженные формирования на востоке Украины – иностранными террористическими организациями.

Далее законопроект будут передан на рассмотрение полного состава Сената. В случае принятия документа, глава Госдепартамента должен будет представить свое решение в течение 90 дней.

| 2019-12-11T23:42:29+00:00 12 декабря 2019, 03:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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