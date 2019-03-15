Сенат США отменил указ Трампа о режиме ЧП на границе

Сенат США принял резолюцию, отменяющую указ американского президента Дональда Трампа о режиме чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Как передает РИА Новости, по итогам голосования, документ поддержали большинство из 100 сенаторов: 59 за, 41 против. Принятие документа стало возможно после того, как его поддержали несколько республиканцев, у которых в сенате 52 голоса.

Ранее резолюцию приняла палата представителей, где большинство у демократов.