Сенат США одобрил решение выделить $250 миллионов Украине на нужды обороны

Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение 250 миллионов долларов Украине в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщило украинское посольство в США.

«Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией», — гласит запись дипломатического ведомства.

Ранее американский оборонный бюджет на 2019 финансовый год был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь он должен поступить на подпись главе государства.

 

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| 2018-08-02T08:11:40+00:00 2 августа 2018, 10:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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