Семья Франко обжалует решение испанского суда об эксгумации останков

Семья диктатора Франсиско Франко собирается обжаловать решение Верховного суда об эксгумации из базилики Долины Павших его останков, сообщает РИА Новости.

Верховный суд Испании во вторник отклонил иск семьи Франко, которая оспорила предыдущее решение правительства о переносе его останков из базилики в Долине Павших. Внуки диктатора требовали или оставить Франко там, или перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена. Оба варианта судьи отклонили единогласно.

«Мы используем все средства, которые у нас есть — как процедуру ампаро в Конституционном суде, так и Суд по правам человека в Страсбурге», — заявил в интервью государственному телевидению Испании (TVE) адвокат семьи Луис Фелипе Утрера Молина.