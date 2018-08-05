Семилетняя девочка создала собственную игру в Steam

Семилетняя дочь инди-разработчика Лэнса Макдональда — Steam Пенни Макдональд выпустила собственную игру в онлайн-магазине компьютерных программ Steam. Об этом сообщает «Cпортс.ру».

Компьютерная игра обучит школьников создавать роботов Дети самостоятельно соберут и запрограммируют квадрокоптер

Отмечается, что в конце июля Пенни начала изучать учебник по программированию на старом ПК на платформе Windows 98 с QBasic. А уже 2 августа в Steam увидели результат ее работы под названием Answer the Question. Это математический тренажер, игроку предлагается решать примеры и получать за это очки. Стоимость новинки от девочки — 30 рублей.

Отец помог своей дочери лишь с портированием игры, всю остальную работу Пенни сделала самостоятельно.

Первоначально Valve отклонила запрос на добавление игры в Steam. Не подошел логотип — на нем не было полного названия проекта. Девочка учла пожелания и перерисовала его. Теперь игра добавлена в магазин.

В начале августа Минпросвещения направило в школы рекомендации по борьбе с зависимостью детей от гаджетов и интернета. Документ подготовил подведомственный министерству Центр защиты прав и интересов детей. Отмечается, что ребенок может играть в компьютерные игры не более трех часов в день.

26 просмотров