Семейный подряд на госслужбе

В Министерстве труда и социальной защиты населения продолжается кадровая перетряска. Очередным приказом главы ведомства, Гюнель Насибова назначена на должность заведующей отделом внутреннего контроля министерства, Судаба Джафарова — завотделом кадров и подготовки кадров.



До этого отдел внутреннего контроля возглавлял Султан Гаджиев, отдел кадров и подготовки кадров — Гурбанали Асадов.

Немногим ранее своих кресел лишились советник министра Ялчин Муслимов, начальник Насиминского отделения Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) Аскер Аскеров и начальник Госслужбы трудовой инспекции Фуад Ализаде. Названные чиновники являются близкими родственниками экс-министра труда и соцзашиты Салима Муслимова: Я.Муслимов — двоюродный брат, Аскер Аскеров – муж родной сестры, Фуад Ализаде – зять дяди. Кроме того, были уволены глава аппарата ведомства Аждар Джабиев (близкий друг экс-министра) и его родной брат Шахалы Джабиев, проработавший до этого долгие годы начальником Сураханского отделения Госфонда соцзащиты.

Словом, с семейным подрядом, широко практивавшимся при Муслимове в указанном министерстве покончено. До этого главному налоговику страны Микаилу Джаббарову тоже пришлось провести «большую чистку» в Министерстве по налогам. В этом деле у него уже был опыт. Ведь до этого соответствующую работу он проделал в Министерстве образования, освобождая от должностей близких родственников небезизвестного Мисира Марданова.

Факты указывают на то, что родственный подбор кадров довольно широко распространен в Азербайджане. Едва уволняют какого-либо высокопоставленного чиновника, как выясняется, что ключевые позиции в ведомстве занимают его родственники. Согласно закону «О государственной службе», в нашей стране гражданин не может быть принят на госслужбу и находиться на госслужбе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с руководителем этого ведомства или организации, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Однако реальность заметно отличается от правовых норм, даже несмотря на то, что прием на госслужбу осуществляется по тестовым экзаменам на конкурсной основе. Удивительно, как родственникам чиновников высшего и среднего ранга удается преодолеть эти барьеры? Есть знания, навыки, талант и способности? Неужели есть лазейки, о которых наша общестственность ничего не знает?

Как выясняется, семейным подрядом в своих министерствах занимались не только С.Муслимов, Ф.Мамедов, Г.Асадов. Аналогичная ситация наблюдается и в других сферах: высшие учебные заведения, медучреждения, частные компании. Недавно готовила интервью с деканом одного из факультетов БГУ. В ходе беседы уважаемый ученый пожаловался на засилье кумовства в вузе.

«Многие ключевые должности в администрации и на фактультетах заняты родственниками ректора и проректоров вуза. О каком качестве обучения, развитии науки может идти речь в этих условиях? Никого не накажешь, не уволишь, если кто-то из них нарушает трудовое законодательство. Да разве только у нас такое творится? Посмотрите в НИИ, средние школы… », — эмоционально зиявил он.

Через пару дней интервьюрер позвонив в редакцию, попросил меня не затрагивать эту щепетильную тему в материале. «Меня могут под любым предлогом уволить, а на мое место назначить своего же родственника», — обяснил он.

Пришлось скорректировать текст. Однако, как показал наш негласный блиц-опрос, в системе НАНА сложилась такая же ситуация. Здесь карьерный рост достигается не столько благодаря таланту и способностям молодого ученого, сколько его родственным связям с руководителем НИИ. Объективности ради, скажем, что есть немало молодых людей, успешно защитивших диссертации исключительно благодаря своим усилиям и знаниям.

В настоящее время в средние школы и медучреждения прием на работу формально проводится на конкурсной основе. На деле же заметную роль играет пресловутый звонок «сверху». Если так, то мало кто поручится за объективность процесса. Кстати, недавно НПО «Поддержка гражданских инициатив» провел ислледование на эту актуальную тему.

Рассказывая об итогах мониторинга # координатор проектов НПО Васиф Наджафов отметил, что в применяемой модели приема на госслужбу есть недостатки, снижающие эффективнсть подбора кадров. Поэтому механизм должен быть усовершенствован.

«Что касается вузов и НИИ, то тут следует подумать о новом механизме приема на работу в эти организации и поручить это дело Госэкзаменационному центру, для того чтобы исключить субъективизм в этом процессе. ГЭЦ успешно проводит экзамены в резидентуру в Азмедуниверситет. Эту практику можно распространить и на НИИ, организуя независимый конкурсный отбор преподавателей, научных сотрудников и т.д.», — указывает Наджафов.

А вот в сфере коммерции родственные связи – это часть успеха бизнеса. В Азербайджане, по экспертным оценкам, в некоторых отраслях малого и среднего бизнеса до 80% компаний являются семейными. «Семейных коллективов» достаточно и в крупных компаниях — там, где возможность пополнения штата путем найма родственников и знакомых крайне высока.

По словам Наджафова, если рассматривать семейные отношения в рамках корпоративной культуры, то единомыслие, личная заинтересованность в результатах работы и отсутствие ориентации на индивидуальную материальную выгоду объясняют высокий уровень преданности работников организации. А этот показатель прямо пропорционален успешности деятельности и преуспеванию организации. Следующий момент как раз и заключается в том, что среди работающих вместе родственников существуют более тесные личные связи, и это логично. Общее дело способствует сплочению. Совместная деятельность влечет за собой разнообразные варианты взаимодействия, общие задачи, которые необходимо решать и переживать вместе.

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