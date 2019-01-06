Семей, как урок: кое-что о «братстве народов»

Есть простая и очевидная истина — чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. А еще, нужно выстраивать отношения между странами не посредством лозунгов и плакатных призывов, а исходя из взаимного уважения, прагматизма. Вынужден озвучивать эти трюизмы по той простой причине, что появился информационный повод. Целый ряд отечественных СМИ опубликовали сообщения о том, что в казахстанском городе Семей группа из нескольких человек решила разгромить азербайджанское кафе «Баку» в отместку за гибель в Караганде 23-летнего казаха.

Напомним, в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель Караганды, еще трое получили ранения. Трое подозреваемых (Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович) уже задержаны, еще один (Гурурян Нарек 1997 года рождения) объявлен в розыск. Как видим, азербайджанцев среди задержанных не было. И тем не менее, группа возмущенных казахов нанесла визит именно в азербайджанское кафе «Баку», причем не в Караганде, а в Семее. И казахстанский политолог Арсен Сарсеков уже опубликовал в своем фейсбуке видео кадры попытки местных жителей разгромить азербайджанское кафе.

«Данное видео ярко демонстрирует абсурдность последних дней. Взрослые мужики, в Семее, в азербайджанском кафе «Баку» (БАКУ, КАРЛ!) пришли спрашивать с армян за убийство казаха. При этом, внутри над дверью висит флаг Азербайджана. МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ. Дно пройдено. Эти люди лучше всяких социальных видеороликов показали побочный эффект от нацистских идей — атрофированная способность МЫСЛИТЬ и полное отсутствие ИНТЕЛЛЕКТА. То есть, они даже понятия не имеют о карабахском конфликте из-за чего между азербайджанцами и армянами взаимная неприязнь на молекулярном уровне. Они не в курсе, что Баку – это столица Азербайджана, врага Армении. Они понятия не имеют, чем флаг Азербайджана отличается от армянского. О вере и говорить не приходится», — написал Арсен Сарсеков.

В Азербайджане данное видео вызвало, мягко говоря, удивление. Хотя в реальности, на мой взгляд, удивляться совершенно нечему. Как нечего возмущаться или пытаться высказывать претензии знакомым и не знакомым казахам. Нужно просто признать, что они имеют право не знать о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Нет ничего удивительного в том, что пришедшие в кафе «Баку» в Сенее не понимали разницы между Азербайджаном и Арменией. Это, как минимум, не их специализация. Кроме того, давайте проведем эксперимент и предложим ста жителям Баку посмотреть на флаги Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Вы уверены, что все опрошенные дадут правильный ответ на вопрос о том, флаги каких стран они просматривали? Я не уверен. В том числе и потому, что видел немало опросов на улицах Баку, где респонденты расписывались в незнании истории, в том числе и новейшей, Азербайджана.

Но главное, на мой взгляд, в другом. Возмущающиеся случившимся в Семее живут советскими мифами о «братстве народов». Я глубоко уверен в ошибочности этих лозунгов. Их несостоятельность доказало само время. Был же в советское время лозунг «русский с китайцем братья навек»? Был. Прошел он проверку временем? Не прошел. А ведь был еще и иной лозунг — «хинди-руси бхай-бхай», то есть «индийцы и русские-братья». Согласитесь, что сегодня даже смешно вспоминать о времени, когда эти лозунги были актуальными. Как смешно вспоминать лозунги о «братстве социалистических стран» или «братстве народов СССР».

Входившие в СССР республики давно уже живут своей жизнью, наслаждаются плодами независимости. Более того, многие из них успели повоевать между собой. Тут тебе и война между Арменией и Азербайджаном, и война между Россией и Грузией, и война между Россией и Украиной. Кстати, посредством последней был окончательно умерщвлен тезис о «братстве славянских народов». Какое же это братство, если Россия с войной на Украину пошла, аннексировав Крым и поддерживая терроризм и сепаратизм в Донбассе?! Кроме того, и в российско-белорусских отношениях не все, мягко говоря, гладко.

А давайте еще вспомним о нелегких временах в таджикско-узбекских отношениях. Связаны они были, к примеру, с тем, что таджикский полковник, этнический узбек Махмуд Худойбердыев с 1996 по 1998 годы трижды поднимал мятеж против правительства Таджикистана, а затем скрылся на территории Узбекистана. Не все и не всегда было гладко и в отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном. Первые попытки определить границу между этими государствами начались в 2000 году. После распада Советского Союза, каждая страна предложила собственный вариант государственной границы, опираясь на карты разного года выпуска. Спорными оказались 1378 километров. К счастью, в 2017 году президенты Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев подписали соглашение о согласовании 1170 километров кыргызско-узбекской границы. Но спор же был!

В том же, 2017 году, серьезно испортились отношения между Казахстаном и Кыргызстаном. Тогда, кандидат на пост президента и экс-премьер-министр Омурбек Бабанов во время агитационной кампании встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Кыргызские власти посчитали это «попыткой вмешательства» Казахстана в выборы президента. Страны обменялись взаимными нотами протеста. Плюс, Алмазбек Атамбаев сделал тогда заявление о «любви» руководства страны к семье свергнутого президента Курманбека Бакиева. Тоже был нешуточный конфликт.

Наконец, в том же 2017 году состоялся 13-й саммит Организации экономического сотрудничества (ECO), по итогам которого было принято заявление, в котором выражалось беспокойство тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности, армяно-азербайджанский, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональным связям и сотрудничеству в более широком формате. Так вот Кыргызстан тогда отказался присоединиться к политическим пунктам этого итогового заявления 13-го саммита ЕСО.

Вот вам, дорогие мои, и еще один пример «тюркского братства» или «братства народов СССР». Ну и как тут не вспомнить о скандальном признании первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым мифического «геноцида армян»?! Помню, эти действия Акаева вызвали шок в Азербайджане и Турции. А зря. Потому, что он действовал, исходя из сиюминутных выгод для себя и для Кыргызстана, а не ставя во главу угла миф о «братстве народов». Так вот и всем тем, кто сейчас в нашей стране удивляется случившемуся в Семее, нужно просто трезво смотреть на вещи. Нужно не очаровываться кем-то, чтобы потом не разочаровываться. Нужно строить сильное, мощное, экономически и политически государство. Нужно укреплять азербайджанскую армию. Нужно выстраивать со всеми странами действительно прагматичные, взаимовыгодные отношения. Это – куда более правильный путь, чем следование совковым мифам о «братстве народов». Мифам, которые рассыпаются в прах в самом неожиданном месте и по самым разнообразным поводам.

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