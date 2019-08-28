Секретный мини-шаттл США поставил новый рекорд

Американский летательный аппарат Boeing X-37B OTV, находящийся на орбите, побил рекорд пребывания в космосе. Об этом сообщает CNN, передает Газета.Ru.

Как отмечается, данный космоплан пробыл в космосе уже более 717 суток 20 часов и 42 минут.

Уточняется, что специалисты хотели проверить, как долго летательный аппарат может находиться в космосе.

Как подчеркивается, первая миссия космоплана длилась 224 дня, вторая — 468 дней, а третья — 675.

Согласно изданию, проект является секретным, и руководство не называет свои цели.

| 2019-08-28T09:57:57+00:00 28 августа 2019, 12:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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