Секретные сведения о гиперзвуковом оружии РФ попали на Запад

ФСБ расследует дело о передаче сведений о российских разработках гиперзвукового оружия. В рамках дела утром в пятницу, 20 июля, начались обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве, сообщает газета «Коммерсант».

Дело открыто по статье о госизмене, оперативники проверяют данные о причастности должностных лиц к намеренной передаче секретных сведений западным спецслужбам. «Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — сказал «Коммерсанту» источник, знакомый с материалами ФСБ. Фамилии фигурантов он не назвал.

ЦНИИМаш — головная научная организация «Роскосмоса». Пайсон ранее работал в этом научно-исследовательском институте, а затем был директором по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций в фонде «Сколково».

За несколько дней до обысков Пайсона уведомили о скором увольнении из-за расформирования ОРКК, пишет «Коммерсант».

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