Секретная служба США опровергает The Guardian

Секретная служба США назвала «категорически неверной» информацию The Guardian о сотруднице американского посольства в Москве, якобы имевшей доступ к конфиденциальной информации. В заявлении, опубликованной на сайте ведомства в четверг, 2 августа, статья британской газеты названа «безответственной и неточной».

Все иностранные сотрудники могут стать «целью влияния зарубежных спецслужб», но они никогда не имели доступа к «информации, связанной с национальной безопасностью», указала Секретная служба. В обязанности сотрудницы, о которой идет речь в статье The Guardian, входило оказание помощи американским атташе и службе по взаимодействию с правительством РФ, ФСБ, МВД и ФСО в интересах Секретной службы, отмечается далее в заявлении.

При этом еще до момента публикации The Guardian Секретная служба предоставила редакции официальное заявление и информацию, которая опровергает основанные на утверждениях анонимных источников данные, говорится в документе.

Ранее в тот же день The Guardian и американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщили о сотруднице посольства США в Москве, проработавшей в учреждении более десяти лет и заподозренной в шпионаже в пользу России. Согласно этим данным, россиянка попала под подозрение в ходе плановой проверки, инициированной Госдепартаментом США и выявившей, что женщина регулярно и неофициально встречается с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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