Секретная израильская ракета попала в руки России

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Согласно данным издания, в распоряжении России оказалась одна из израильских ракет, используемых в системе противоракетной обороны «Праща Давида».

Израиль запустил две такие ракеты, при этом только одна достигла цели. Вторая в результате сбоя упала на сирийской территории. Военные Сирии вывезли ракету с места крушения и доставили ее на сирийско-российскую военную базу, после чего она была доставлена в Москву.

Важность изучения израильской ракеты объясняется тем, что система «Праща Давида» по возможностям сопоставима с российской системой C-400. (gazeta.az)

| 2019-11-06T22:35:56+00:00 6 ноября 2019, 23:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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