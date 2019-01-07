Секретарь иранского Совбеза заявил о попытках США возобновить переговоры

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что представители администрации США неоднократно предлагали иранской стороне возобновить переговоры. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство IRNA.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
«Когда я был в Афганистане, американцы дважды предлагали нам вновь начать переговоры», — заявил Шамхани в Тегеране. По его словам, представители Вашингтона, которые говорят, что такие послания направляет иранская сторона, лгут.
Шамхани подчеркнул, что иранцы не будут вести переговоры с теми, кто не логичен в своих действиях. По его словам, США доказали, что им нельзя доверять.