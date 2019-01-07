Секретарь иранского Совбеза заявил о попытках США возобновить переговоры

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.