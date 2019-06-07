Секонд-хенд уходит в онлайн

Не все могут позволить себе купить новую одежду, обувь, и бытовую электротехнику. Потому многие приобретают товары, бывшие в употреблении, так как стоят те намного дешевле. В России, по некоторым данным, до 80% переводов в электронном виде физические лица проводят, оплачивая «вторичные» товары. Согласно данным популярного российского сервиса онлайн-торговли Avito, за последние два года сегменту С2С удалось подняться больше чем в полтора раза. Статистики о том, сколько тратят наши граждане на «вторичные» вещи нет, но достаточно зайти на любой сайт, специализирующийся на онлайн продажах, и станет видно, что торговля б/у товарами также идет довольно бойко.

Что касается поношенной одежды, то ее можно купить не только в интернете, но и в магазинах секонд-хенд. В некоторых странах считают, что такие торговые точки убивают местную легкую промышленность и отказываются принимать подержанные вещи из других стран. В Беларуси же недавно предложили ввести дополнительное регулирование торговли секонд-хендом.

В Азербайджане, как говорит # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, такие меры не нужны, так как у нас и без того популярность магазинов секонд-хенд постепенно сходит на нет.

«Периодически вижу такие магазины, но в них очень мало покупателей, и это легко объяснимо. Сейчас можно купить новые вещи за сущие копейки, например, брюки и юбки за пять-шесть манатов. Дорого стоят только детская одежда и обувь, а взрослые всегда могут подобрать себе бюджетные варианты. Да, на хорошее качество в этом случае рассчитывать не стоит, зато человек будет уверен, что до него эту вещь никто не носил. Несмотря на то, что вещи в секонд-хендах проходят обработку, у людей есть опасения, что они все равно могут подцепить там то или иное заболевание. К тому же неприятный запах, стоящий в таких магазинах, отпугивает многих покупателей»,–сказал эксперт.

Впрочем, поклонники секонд-хенда у нас все-таки есть. Они выискивают брендовые вещи, желательно с бирками, ведь в этих магазинах есть, хоть и мало, абсолютно новые вещи. Плюс, как отмечает наш собеседник, в том, что можно быть уверенными- это действительно американский или европейский товар, а не подделка, сшитая в каком-нибудь подпольном отечественном цеху.

По словам Н.Агаева, сейчас многие граждане отдают ненужные им вещи бесплатно. Так в некоторых частях города, в частности, перед крупными супермаркетами, есть контейнеры, где можно оставить одежду и обувь, бывшую в употреблении. В дальнейшем ее сортируют, и она распределяется среди нуждающихся.

«Я видел некоторых людей, которые клали туда вещи, так что нельзя сказать, что о них никто не знает, и ими не пользуются. Не у всех есть время ехать самим в детские дома, дома престарелых, искать нуждающиеся семьи. Для них такой способ помочь людям наиболее удобен.

Хотя, в целом, чаще отдают подержанную одежду через различные соцсети и интернет сайты, предназначенные для купли — продажи. Мамы маленьких детей порой обмениваются одеждой, ведь дети быстро из нее вырастают. Некоторые отдают ненужную одежду и обувь бедно живущим родственникам, соседям, знакомым. Но далеко не все нуждающиеся сами могут попросить о помощи из гордости»–говорит он.

В свою очередь, председатель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов сказал # о том, что ненадлежащее качество товаров секонд-хенд является потребительской проблемой для всего мира, и для Азербайджана в частности. Этот вопрос, как заявил он, постоянно обсуждается на различных международных мероприятиях, посвященных защите прав потребителей.

«Одежда, обувь – это все мелочи по сравнению с подержанными автомобилями. Вот это настоящая проблема для Азербайджана. Недавно в ССПА обратился гражданин, который, как выяснилось, купил за 17 тысяч манатов автомобиль с пробегом 330 тысяч километров. При покупке же был указан пробег 173 тысячи километров. Продавец в ответ на претензии сказал, что не в курсе ситуации. Мы отправили обращения по этому поводу в МВД и в Минэкономики и ждем реакции. При покупке подержанного авто, чтобы не столкнуться с подобным, надо обязательно требовать сервискнижку»

По поводу б/у вещей, он отметил, что во многих странах люди оставляют то, что им больше не нужно возле дома, и в течение какого-то времени их может забрать любой желающий, остальное забирают специальные службы. По словам Э.Гусейнова, американские и европейские фирмы, специализирующиеся на продаже секонд-хенда, приводят одежду в порядок, заключают договор с развивающимися странами и завозят ее туда. Важно, чтобы ей было не более пяти лет, но этот пункт часто не выполняется. «Приобретя одежду в секонд-хенде, дома ее надо обязательно постирать и погладить. Несмотря на обработку, существует риск заразиться через нее кожным заболеванием»,–отмечает он.

У нас, как говорит Э.Гусейнов, есть несколько магазинов, где нуждающиеся могут получить поношенную одежду бесплатно. Один из них находится в Мардакяне.

«Но практика сдачи одежды в такие магазины в нашей стране не особо распространена. Также немногие оставляют ненужные вещи в специальных уличных контейнерах. Народ к этому еще не привык, а кому-то лень это делать. Отсутствует культура такого поведения. Нужна,–уверен эксперт,– просветительская работа, муниципалитеты должны привлекать волонтеров, чтобы те собирали у населения ненужные, но находящиеся в нормальном состоянии, вещи».

Что касается подержанной техники и мебели, то их, по словам Э.Гусейнова, обычно не отдают, а продают. Эксперт предупредил о том, что покупая товар, бывший в употреблении, надо внимательно его осмотреть на предмет возможных повреждений. Есть большая вероятность, что на деле он использовался дольше и не так аккуратно, как заявляет продавец.