Сегодня завершается прием документов на конкурс по открытию нового радио в Азербайджане

Сегодня завершается прием документов для участия в конкурсе, объявленном Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР), по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц.

Документы принимаются до 18:00 12 декабря в административном здании НСТР.

На сегодняшний день число компаний, подавших документы для открытия нового радио, достигло пяти.

Документы принимаются с 12 ноября в административном здании НСТР. После завершения конкурса будет объявлена компания- победитель конкурса.

| 2019-12-12T10:15:24+00:00 12 декабря 2019, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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