Сегодня завершается прием документов на конкурс по открытию нового радио в Азербайджане

Сегодня завершается прием документов для участия в конкурсе, объявленном Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР), по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц.

Документы принимаются до 18:00 12 декабря в административном здании НСТР.

На сегодняшний день число компаний, подавших документы для открытия нового радио, достигло пяти.

Документы принимаются с 12 ноября в административном здании НСТР. После завершения конкурса будет объявлена компания- победитель конкурса.