Сегодня во всем мире отмечается День кошек

8 августа во всем мире отмечается День кошек (World Cat Day). Дата была основана Международным фондом по защите животных «Animal Welfare» в 2002 году, чтобы хотя бы один раз в году люди задумались о котах и кошках, которым приходится выживать на улицах.

Кошки, которые считаются самыми распространенными домашними животными в мире и живут почти у четырех из пяти людей на Земле, входят в семейство кошачьих, в котором существует два подсемейства, четыре рода и около 36 видов.

В некоторых странах мира этих домашних любимцев особенно ценят. Например в Австрии кошка находится на государственном обеспечении. Каждый день ее досыта кормят молоком и мясом за охрану складов с едой.В Германии и России есть кошачьи музеи, а в штате Аляска с 1997 по 2017 кот по кличке Стаббс был мэром местности Талкитна.

Между тем, хвостатых и усатых чествуют не один раз в год. В некоторых странах есть свои государственные праздники в честь этих животных. Например в России день кошек отмечается 1 марта, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля, а в Соединенных Штатах — 29 октября.

Считается, что кошки могут «впитывать» негативную энергию и отдавать позитивную, иными словами они способны поднимать настроение. А еще они исцеляют болезни и залечивают раны. Кроме того, в Японии, например, их ценят за способность предсказывать землетрясения. Также коты могут предчувствовать утечку газа и другие природные и бытовые катаклизмы.

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