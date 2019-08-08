Сегодня в нескольких провинциях Турции произошли землетрясения

В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 6 баллов.

Как сообщает Report, информацию распространил THM.

Отмечается, что подземные толчки отмечены в районе Бозкурт.  По словам председателя муниципалитета Денизли Османа Золана, в некоторых зданиях появились трещины: «О жертвах не сообщается. На данный момент мы поддерживаем связь с селами».

Местные СМИ сообщают, что под завалами рухнувших зданий остались люди.

Напомним, что сегодня в провинции Измир произошло землетрясение силой 5,1 балла.

| 2019-08-08T16:32:47+00:00 8 августа 2019, 19:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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