Сегодня в нескольких провинциях Турции произошли землетрясения

В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 6 баллов.

Как сообщает Report, информацию распространил THM.

Отмечается, что подземные толчки отмечены в районе Бозкурт. По словам председателя муниципалитета Денизли Османа Золана, в некоторых зданиях появились трещины: «О жертвах не сообщается. На данный момент мы поддерживаем связь с селами».

Местные СМИ сообщают, что под завалами рухнувших зданий остались люди.

Напомним, что сегодня в провинции Измир произошло землетрясение силой 5,1 балла.