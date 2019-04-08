Сегодня в Израиле состояться парламентские выборы

В Израиле во вторник пройдут парламентские выборы, на которых действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху предстоит ожесточенная борьба с бывшим главой Генштаба Бенни Ганцем.

Согласно опросам общественного мнения, партия Нетаньяху «Ликуд» и партия Ганца «Синий и белый» получат равное количество мест в 120-местном Кнессете. В таком случае 69-летний Нетаньяху может остаться в кресле премьера на пятый срок, сформировав коалицию с дружественными правыми партиями.

Ближе к концу долгой предвыборной кампании Нетаньяху вновь напомнил избирателям о своих близких отношениях с президентом США Дональдом Трампом. В понедельник он поблагодарил «дорого друга» за то, что тот «выполнил его просьбу» и признал Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

59-летний Ганц назвал обещание Нетаньяху «безответственным». Сам он выступает за «пользующееся международной поддержкой мирное соглашение», в соответствии с которым Израиль сохранит контроль над крупными блоками поселений на Западном берегу и контроль в сфере безопасности.

Ганц позиционирует себя как объединяющую силу и настаивает, что Нетаньяху пора отстранить от власти.

| 2019-04-09T00:03:51+00:00 9 апреля 2019, 05:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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