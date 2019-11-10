Сегодня в Испании проходят досрочные парламентские выборы

В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах, сообщает РИА Новости.

По итогам будут выбраны Генеральные кортесы — 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов. Это пятнадцатые выборы в парламент с 1977 года, четвертые за последние четыре года и вторые в текущем, 2019 году. По итогам выборов, состоявшихся 28 апреля, депутатам так и не удалось утвердить премьера. На этот пост претендовал лидер победившей на выборах Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

Согласно опросам, первое место на выборах может занять правящая Испанская социалистическая рабочая партия, однако она, скорее всего, вновь не получит необходимого абсолютного большинства в 176 мандатов. На втором месте, по опросам, правая Народная партия.

Бюджет выборов составил почти 136 миллионов евро.