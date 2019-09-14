Сегодня в Германии тысячи людей выразили свой протест против загрязнения воздуха

Во Франкфурте-на-Майне в субботу, 14 сентября, прошла массовая демонстрация против негативного влияния автомобилей на окружающую среду. Она была приурочена к открытию Франкфуртского международного автосалона (IAA) для посетителей. По данным организаторов, в протесте участвовали в общей сложности около 25 тысяч человек, в том числе 18 тысяч велосипедистов, сообщает Русская Служба DW.

Организаторы мероприятия, в числе которых такие экологические организации, как Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe и NaturFreunde Deutschlands, призвали выступить против «лживых автоконцернов, прославляющих свои новые кроссоверы» и правительства ФРГ, которое «аплодирует вместо того, чтобы сделать выводы из климатического кризиса и выхлопного скандала». Экологи считают, что автопромышленность и политики принимают недостаточно мер для перехода на экологически чистые виды транспорта.