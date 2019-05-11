Сегодня в Баку четыре станции метро остались без света

На четырех станциях Бакинского метрополитена возникла техническая проблема, сказал в субботу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, проблема возникла во внутреннем электроснабжении станций метро «Низами», «Эльмляр Академиясы», «Иншаатчылар» и «20 Января»: «Это была двухминутная проблема, которая привела к опозданию поездов на этой линии. В настоящее время проблема устранена, и поезда курсируют в соответствии с обычным графиком».

Мамедов добавил, что проблема с электроснабжением коснулась только освещения станций, на путях подача электроэнергии не прекращалась.