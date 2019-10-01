Сегодня в Азербайджане начинается перепись населения

Сегодня в Азербайджане начинается перепись населения, сообщает во вторник Trend.

Перепись будет проходить с 1 по 10 октября.

На каждые 300 человек населения приходится один переписчик, на каждые 14 тысяч человек определено создание одного пункта переписи, на 5 переписчиков приходится один инструктор.

Составлены организационные планы по административно-территориальным единицам Азербайджана, согласно которым на территории страны предусмотрены 720 пунктов переписи, 6 777 инструкторcких и 33 907 пунктов по подсчету.

Напомним, что перепись населения проводится, согласно законодательству Азербайджана, каждые 10 лет.