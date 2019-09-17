Сегодня в 20-ти странах выходят в свет мемуары Эдварда Сноудена

Во вторник, 17 сентября, в 20-ти странах мира начинаются продажи мемуаров Эдварда Сноудена, одного из самых известных информаторов, бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, сообщает Голос Америки.

В интервью, опубликованном 16 сентября французской медийной компанией France Inter, Сноуден заявил, что защита информаторов не является «враждебным действием». Поэтому он рассчитывает, что сможет переехать во Францию, где будет находиться под защитой закона.

С 2013 года Сноуден живёт в России, которая предоставила ему убежище после раскрытия им деталей программы тайной слежки – программы, созданной для американских спецслужб. В том же 2013-м году Сноуден обращался к тогдашнему французскому президенту Франсуа Олланду с просьбой о предоставлении ему убежища. Он просил убежища и в некоторых других странах. Но единственной реальной возможностью укрыться от преследований в США стало убежище в России.

Министр юстиции Франции Николь Белубэ заявила в минувшие выходные, что поддерживает прошение Сноудена о предоставлении ему убежища во Франции. Она, правда, подчеркнула, что высказывает свою позицию в качестве частного лица, и её слова не следует воспринимать как официальный ответ на просьбу Сноудена.

Многие гражданские активисты считают Эдварда Сноудена героем. Но на родине, в США, власти продолжают добиваться его возвращения на родину, добровольно или в наручниках, чтобы судить его за шпионаж.